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على طريقة الحضري (7) - عبد المنصف كان سيقف بدلا مني في ركلات ترجيح نهائي 2006

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على طريقة الحضري (7) - عبد المنصف كان سيقف بدلا مني في ركلات ترجيح نهائي 2006 على طريقة الحضري (7) - عبد المنصف كان سيقف بدلا مني في ركلات ترجيح نهائي 2006

هل تعلمون أنني كنت سأخرج من الملعب في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2006 حتى يقف عبد الواحد السيد أو محمد عبد المنصف بدلا مني في ركلات الترجيح، أهلا بكم في "على طريقة الحضري".

في مسيرة الحضري الكثير والكثير من الحكايات التي تصنع أسطورة "السد العالي"، ويحكي عنها لـFilGoal.com بنفسه في حلقات بعنوان "على طريقة الحضري" من إنتاج شركة 7.

"على طريقة الحضري" لأنه في كل لحظة فاصلة من مشواره اختار أن يتعامل معها بطريقة خاصة حتى لو كان ضد الكل وعكس المنطق. وهذه الأيام يتحدى سنه من أجل حلم كأس العالم.

وحكي لنا الحضري في الحلقة الأولى عن بداية مشواره مع كرة القدم الذي بدأه في الدورات الرمضانية في دمياط، حتى انتقاله إلى فريق دمياط بثلاثة آلاف جنيه. ( شاهد الحلقة )

وتحدث في الحلقة الثانية عن الاستدعاء الأول لمنتخب مصر ومقابلة حسام حسن الذي كان يحلم بصورة معه. ( شاهد الحلقة )

وفي الحلقة الثالثة، كشف لنا الحضري عن كواليس انتقاله إلى الأهلي قبل نهاية عقده مع دمياط. ( شاهد الحلقة )

ولم تخل الحلقة الرابعة من المواقف الكوميدية التي قابلت الحضري في رحلته إلى معسكر الأهلي في ألمانيا، واللقاء الأول بأحمد شوبير. ( شاهد الحلقة )

وكشف لنا الحضري في الحلقة الخامسة عن طريقه إلى التشكيل الأساسي للأهلي رغم وجود أحمد شوبير، ومشاركته في كأس الأمم الإفريقية 1998. ( شاهد الحلقة )

ثم في الحلقة السادسة حكي لنا الحضري عن خلافه مع مانويل جوزيه وسحب شارة القيادة منه ومنحها لشادي محمد. ( شاهد الحلقة )

واليوم الرحلة تتواصل، ويكشف لنا الحضري عن موقف كان سيجعله يخرج من الملعب في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2006 قبل ركلات الترجيح ضد كوت ديفوار.

شاهد الحلقة

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فيديو اليوم السابع

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