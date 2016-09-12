أكرم توفيق جاهز للإسماعيلي.. وبرنامج إعداد لفتحي في الأهلي

أكد خالد محمود طبيب الأهلي أن أكرم توفيق لاعب وسط الفريق جاهز بدنيا وطبيا للمشاركة أمام الإسماعيلي.

ويواجه الأهلي الإسماعيلي يوم السبت المقبل في الجولة الأولى للدوري الممتاز.

وقال محمود في تصريحات للمركز الإعلامي للنادي: " الكدمة التي تعرض لها اللاعب في لقاء الشرقية الودي لن تمنعه من المشاركة في التدريبات الجماعية بدء من مران الغد الثلاثاء".

وأضاف: "اللاعب خضع لفحص طبي عقب اللقاء الودي وتم التأكد من سلامته بشكل كامل"

وفي الوقت نفسه، قرر الجهاز الفني بقيادة حسام البدري وضع برنامج إعداد بدني وفني لأحمد فتحي لاعب الفريق بداية من يوم الثلاثاء.

ويغيب فتحي عن لقاء الإسماعيلي إذ تعرض للطرد خلال خسارة الأهلي لنهائي الكأس أمام الزمالك 3-1.

وكان فتحى قد حصل على فترة راحة اضافية خلال الايام الماضية عقب عودته من معسكر المنتخب ومن ثم تم اعداد برنامج خاص له من اجل تجهيزه للمباراة التالية أمام المقاولون العرب.