أخبار عاجلة

بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«الإحصاء»: زيادة إيرادات السكك الحديدية 40.8 مليون جنيه خلال مايو

Google+ Print
«الإحصاء»: زيادة إيرادات السكك الحديدية 40.8 مليون جنيه خلال مايو «الإحصاء»: زيادة إيرادات السكك الحديدية 40.8 مليون جنيه خلال مايو

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات السكك الحديدية ارتفعت خلال شهر مايو الماضي لتحقق 148.8 مليون جنيه، مقابل 108 ملايين جنيه خلال شهر مايو من عام 2015، بزيادة مقدارها 40.8 مليون جنيه.

وأوضح الإحصاء، في نشرته الشهرية، اليوم الإثنين، أن عدد الركاب ارتفع خلال شهر مايو من العام الجاري ليبلغ 20.6 مليون راكب، مقابل 17.6 مليون راكب خلال الشهر المناظر من العام الماضي، ليرتفع بمقدار 3 ملايين راكب.

وأضاف أن كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية ارتفعت خلال الفترة المذكورة لتبلغ 442.5 ألف طن، مقابل 421.5 ألف طن خلال فترة المقارنة.

كما ارتفع عدد القطارات خلال شهر مايو الماضي إلى 96 حادثًا، مقابل 93 حادثًا خلال الشهر المناظر من العام الماضي.

وعن حركة النقل الجوى، أظهر الإحصاء تراجع حركة الطائرات خلال أبريل الماضي لتبلغ 22.8 ألف رحلة، مقابل 28.7 ألف رحلة خلال شهر أبريل من عام 2015.

كما أوضح الإحصاء انخفاض عدد ركاب النقل الجوي خلال شهر أبريل 2016، ليبلغ 1.9 مليون راكب مقابل 3 ملايين راكب خلال الشهر ذاته من العام الماضي، كما انخفض على أساس شهري مقارنة بشهر مارس 2016، الذى بلغ فيه 2 مليون راكب.

ولفت إلى انخفاض كمية البضائع المنقولة عبر الطائرات خلال الفترة المذكورة لتبلغ 27.1 ألف طن مقابل 27.5 ألف طن في أبريل 2016 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015، في حين ارتفع مقارنة بشهر مارس من العام الجاري الذي سجل خلاله 26 ألف طن.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

الأهلي يُدين تفجيري «طنطا والإسكندرية»: «حوادث الغدر والخسة»

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

مساء dmc - محسن جورج : قداس عيد القيامة سيتم بشكل طبيعي وهذه الحوادث الإرهابية لا تزيدنا إلا صلابة

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية

تغطية خاصة - اللواء / فؤاد علام : يجب إستخدام التكنولوجيا الحديثة للتصدي للحوادث الإرهابية