«الإحصاء»: زيادة إيرادات السكك الحديدية 40.8 مليون جنيه خلال مايو

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات السكك الحديدية ارتفعت خلال شهر مايو الماضي لتحقق 148.8 مليون جنيه، مقابل 108 ملايين جنيه خلال شهر مايو من عام 2015، بزيادة مقدارها 40.8 مليون جنيه.

وأوضح الإحصاء، في نشرته الشهرية، اليوم الإثنين، أن عدد الركاب ارتفع خلال شهر مايو من العام الجاري ليبلغ 20.6 مليون راكب، مقابل 17.6 مليون راكب خلال الشهر المناظر من العام الماضي، ليرتفع بمقدار 3 ملايين راكب.

وأضاف أن كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية ارتفعت خلال الفترة المذكورة لتبلغ 442.5 ألف طن، مقابل 421.5 ألف طن خلال فترة المقارنة.

كما ارتفع عدد حوادث القطارات خلال شهر مايو الماضي إلى 96 حادثًا، مقابل 93 حادثًا خلال الشهر المناظر من العام الماضي.

وعن حركة النقل الجوى، أظهر الإحصاء تراجع حركة الطائرات خلال أبريل الماضي لتبلغ 22.8 ألف رحلة، مقابل 28.7 ألف رحلة خلال شهر أبريل من عام 2015.

كما أوضح الإحصاء انخفاض عدد ركاب النقل الجوي خلال شهر أبريل 2016، ليبلغ 1.9 مليون راكب مقابل 3 ملايين راكب خلال الشهر ذاته من العام الماضي، كما انخفض على أساس شهري مقارنة بشهر مارس 2016، الذى بلغ فيه 2 مليون راكب.

ولفت إلى انخفاض كمية البضائع المنقولة عبر الطائرات خلال الفترة المذكورة لتبلغ 27.1 ألف طن مقابل 27.5 ألف طن في أبريل 2016 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2015، في حين ارتفع مقارنة بشهر مارس من العام الجاري الذي سجل خلاله 26 ألف طن.

أ ش أ