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صرف 28 ألف جنيه أجر شهرين متأخرين لصيادين مصريين باليونان

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صرف 28 ألف جنيه أجر شهرين متأخرين لصيادين مصريين باليونان صرف 28 ألف جنيه أجر شهرين متأخرين لصيادين مصريين باليونان

أرشيفية.. محمد سعفان وزير القوى العاملة

نجح مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بأثينا باليونان، في حل مشكلة صيادين مصريين يعملان على مركبين للصيد، ولم يتقاضيا أجرهما عن آخر شهرين عملا فيه، وتم صرف الأجر لهما بإجمالي 2893 يورو، أي ما يوازي “28 ألفا و930 جنيها مصريا تقريبا”.

وتلقي محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من المستشار العمالي بأثينا أمال عبد الموجود، يفيد أنه تقدم للمكتب المواطن المصري “أ. ش” ويعمل صيادا على مركب صيد ولم يدفع صاحب المركب أجره عن آخر شهر، وتم الاتصال به للالتزام بما ورد في العقد وإعطائه راتبه وتم حصوله على مستحقاته كاملة وقدرها 1773 يورو، وغادر إلى .

وأضاف المستشار العمالي، أن المواطن المصري الثاني ويدعي “و. م.أ ” ويعمل على مركب جر، ولم يتقاضَ أجر شهرين، وتم التفاوض وديا مع صاحب العمل الذي اتفق على إعطائه مستحقات شهر يوليو وقدرها 1120 يورو، وشهر أغسطس في سبتمبر الجاري، وتم تقديم شكوى في مكتب العمل لضمان باقي المستحقات.

أ ش أ

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