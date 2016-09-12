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الأطباء يهددون بالإضراب بعد اعتداء عامل على زميلهم بالسويس

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الأطباء يهددون بالإضراب بعد اعتداء عامل على زميلهم بالسويس الأطباء يهددون بالإضراب بعد اعتداء عامل على زميلهم بالسويس

>السويس- سيد نون

اعتدى عامل فى السويس على طبيب بمستشفى التأمين الصحى، بسبب رفض الطبيب تواجده بقسم النساء، وتم ضبط المتهم، وأحاله اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس للمستشفى للتحقيق .

وكان اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن السويس قد تلقى إخطارا يفيد باعتداء عامل على طبيب بالمستشفى، وتبين أن العامل اصحطب زوجته المريضة للمستشفى ووالدتها، ورفض حجز تذكرة طوارئ، بحجة الدفع بعد الكشف.

وعقب نقل زوجته المريضة إلى قسم النساء، أصر العامل على التواجد خلال توقيع الكشف الطبى على زوجته، بالرغم من تواجد والدتها إلى جوارها، وهو ما رفضه طبيب النساء والتوليد بالمستشفى، لوجود عدد من السيدات المرضى المحجوزات، ولا يصح تواجد أيا من أهلية المريض الذكور بالقسم، لكن زوج المريضة رفض الخروج، ونشبت مشاداة كلامية بينه وبين الطبيب قام على إثرها بتهديده بشفرة حلاقة وجرحه فى رقبته.

وهدد الأطباء فى المستشفى بالإضراب وإغلاق قسم الطوارئ، بسبب تباطؤ إجراءت تحرير المحضر فى البداية، إلا أن اللواء مصطفى شحاتة مدير الأمن تدخل وتم احتواء الموقف، تم ضبط المتهم وتوجه العقيد محمود أسامة نائب مأمور قسم شرطة السويس للمستشفى لتحرير المحضر.


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