الداخلية تعلن القصاص لرقيب شرطة بنها: مقتل تاجر مخدرات اغتال شرطى

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية بنجاح الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن الإسكندرية والقليوبية، فى تحديد هوية المتهم بارتكاب جريمة مقتل الرقيب ماهر السيد مصطفى من قوة مركز شرطة بنها، والذى استشهد قبل يومين، إثر مشاركته فى حملة أمنية لضبط عناصر إجرامية ضمن تشكيل عصابى للإتجار فى المواد المخدرة، وتبين أن "السيد .ا" يتخذ من إحدى المزارع بطريق العقارية دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية وكراً يختبئ فيه.

وعقب إتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه، وأثناء اقتراب القوات بمكان إختبائه واستشعار المتهم بهم، بادر بإطلاق وابلا من الأعيرة النارية تجاههم، ما دعاهم لتبادل إطلاق النيران معه، وأسفر ذلك عن مصرعه، وضبط بحوزته بندقية آلية عيار 7.62× 39مم ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل الواقعة.