إيكاردي بعد ثنائيته أمام بيكسارا: أنا مهاجم الفريق وعلي إحراز الأهداف

(إفي) أكد ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان عقب قيادته لفريقه لانتصاره الأول هذا الموسم في الدوري أمام بيسكارا بعدما سجل هدفين، أن مهمته هي تسجيل الأهداف، وكل لاعب داخل الفريق "لديه دور محدد".

وجاءت تصريحات المهاجم الأرجنتيني عقب اللقاء لشبكة (سكاي إيطاليا) ، حيث قال "أنا أسجل الأهداف ولكن العمل يعود للفريق بأكمله. ثم، إذا تمكن المدافعين ولاعبي الوسط من التسجيل أيضا، فسيكون أفضل بالنسبة لنا".

وأضاف "الجميع يقوم بواجبه على أكمل وجه، وأنا المهاجم وعلي تسجيل الأهداف، ليس أكثر. إذا ما فزنا، فالأمور تكون جيدة".

وقلل إيكاردي، الذي أحرز ثلاثة أهداف حتى الآن هذا الموسم، من هذا الأمر مؤكدا بأن الفضل يعود إلى "الجميع" داخل الفريق.

واختتم "ما زلنا في بداية الموسم ولعبنا ثلاث مباريات فقط. من الواضح أننا نريد الفوز دائما ونحن فريق كبير اعتاد على الانتصارات وهذا هو هدفنا".

وبعدما استقبلت شباكه هدفا في الدقيقة 63 عبر جان-كريستوف باهيبيك، انتفض انتر الذي كان يلعب خارج أرضه وتمكن من التعادل عبر إيكاردي في الدقيقة 78 قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز هدف الفوز القاتل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبتحقيق فوزه الأول في المسابقة، يرفع انتر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي عشر متساويا مع بيسكارا الثامن في الترتيب.