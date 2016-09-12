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كاهيل يهاجم حكم مباراة سوانزي وتشيلسي: يمكنك رؤية الخطأ ضدي من القمر!

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كاهيل يهاجم حكم مباراة سوانزي وتشيلسي: يمكنك رؤية الخطأ ضدي من القمر! كاهيل يهاجم حكم مباراة سوانزي وتشيلسي: يمكنك رؤية الخطأ ضدي من القمر!

لم يستطع مدافع تشيلسي جاري كاهيل كتمان غضبه ضد الحكم أندري مارينر، الذي قاد مباراة فريقه مع سوانزي والتي انتهت 2-2.

وكان كاهيل قد تعرض لتدخل يستوجب احتساب خطأ تسبب في هدف ليروي فير لاعب سوانزي.

وقال كاهيل لشبكة BBC: "أنا غاضب بشدة. الكرة خطأ واضح. من الممكن أن تكون جالس على القمر وترى ذلك الخطأ!".

وأضاف "لقد هاجمني من الخلف وعندما عدت وشاهدتها في التلفاز ازددت غضبا".

وواصل "الأمر ممتع للجماهير، لكننا كلاعبين نعاني. خسارة نقطتين أمر هام في دوري كذلك".

وحصد تشيلسي نقطته العاشرة أمام سوانزي ليتأخر بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

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