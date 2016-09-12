أخبار عاجلة

بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تحليل في الجول - الثنائي الأهم لدى كونتي يقدم دروسا في الانضباط التكتيكي أمام سوانزي

Google+ Print

رغم أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق إلا أن فريق تشيلسي تحت إمرة أنطونيو كونتي مازال يقدم أفكارا جديدة وانضباطا تكتيكيا رائعا على أرضية الملعب.

فريق سوانزي سيتي بدأ اللقاء بطريقة لعب 3-5-2.

mLJKFtG.jpg

والتي تتحول أيضا لـ5-3-2.

G57d6737fb0bc9.jpg

واعتمد الفريق دائما على تطبيق الضغط العالي على مدافعي ولاعبي وسط تشيلسي وبالفعل نجحوا في خطف الهدف الثاني نتيجة هذا الضغط –سواء اتفقنا أم اختلفنا على ارتكاب الخطأ ضد كاهيل- شاهد هذا الحالة 4 لاعبين ضد 4 لاعبين وبالفعل نجحوا في الاستخلاص.

G57d6737fde8fc.jpg

G57d67380115b9.jpg

أما تشيلسي فبدأ كونتي كالعادة بـ4-3-3، في بعض الحالات الدفاعية تصبح 4-5-1.

G57d673803aee6.jpg

وفي حالات أخرى تتحول إلى 4-1-4-1.

G57d673806873a.jpg

الثنائي الأهم

الثنائي أوسكار وماتيتش يقدمان دروسا في الانضباط وتنفيذ أفكار المدير الفني الإيطالي، فمع تقدم الظهير مع جناح الخصم تظهر المساحات خلفه دائما فيأتي دور أوسكار في التغطية خلف إيفانوفيتش على اليمين، وماتيتش في التغطية خلف أزبليكويتا على اليسار.

G57d6738096520.jpg

G57d67380c4204.jpg

بل تطور الأمر إلى التغطية خلف كانتي الارتكاز المدافع الذي من المفترض أن يتواجد خلفهما.

هنا تم استدراج كانتي للضغط فعاد ماتيتش لملء وتغطية المساحة التي تركها كانتي.

G57d67380f1c74.jpg

وهنالك كان أوسكار يقوم بالتغطية خلف أزبليكويتا يسارا وفي خلال 4 ثوان فقط انطلق وتصدى لتصويبة لاعب الخصم الذي أصبح حرا بعد تقدم كانتي للضغط أيضا.

G57d6738133d9a.jpg

G57d6738161a5c.jpg

الانضباط والالتزام من الثنائي لم يكن على الجانب الدفاعي فقط بل كان سبب رئيسي في هدفي الفريق وبالأخص أوسكار بتحركاته الرائعة داخل منطقة الجزاء.

شاهد هنا ماتيتش وأوسكار يتوغلان المنطقة ويأتي من خلفهما كوستا المهاجم.

News.aspx?NewsID=205137

وهو الأمر الذي تكرر في الهدف الأول حينما قام أوسكار بالسقوط للخلف للهروب من رقابة دفاع سوانزي وعمل محطة لعب لزملائه، وانطلق الثنائي ماتيتش وأوسكار ومعهما أزار لداخل المنطقة وهيأ أوسكار الكرة لكوستا القادم من الخلف ليحرز الهدف.

G57d67381ebc8e.jpg

G57d673822df20.jpg

G57d673825c998.jpg

الأمر تكرر في الهدف الثاني بتحرك رائع من أوسكار في المنطقة وتهيئة الكرة لإيفانوفيتش الذي حاول التصويب لترتطم وتصل لكوستا ويحرز الثاني.

G57d673828ae33.jpg

كونتي مع تأخره بهدفين من أخطاء فردية للاعبيه حوّل طريقة لعبه إلى 4-2-3-1 بتقديم أوسكار لمركزه الطبيعي كصانع لعب رقم 10 خلف كوستا، بعدها قام بإجراء تغييرين بدخول فابريجاس بدلا من ماتيتش لإنعاش الوسط وموسيس على الجانب الأيمن بدلا من ويليان ثم أخرج أوسكار ودفع باتشاواي كمهاجم ثان بجوار كوستا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع