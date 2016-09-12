طبيب فرنسي: نقص السكر في الدم يسبب صداعًا عند الاستيقاظ من النوم

أكد الطبيب الفرنسي باتريك سيمونولي أن الأشخاص الذين يستيقظون من النوم في الصباح ويشعرون بآلم في الرأس أو صداع، هذا يعد دليلا على الجوع؛ مما أدى إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، وأنه أيضا لم يأخذ القدر الكافي من النوم.

وأشار سيمونولي الطبيب الممارس العام في مستشفى «أيل دو فرانسى» إلى أن الباراسيتامول هو العلاج الأفضل لهذه الحالة ويأخذ الشخص جراما واحدا من ثلاث إلى أربع مرات يوميا أو 400 مليجرام من عقارإيبوبروفين من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، علما بأن الباراسيتامول ليس لديه أثار جانبية غير مرغوب فيها حتى في حالات الحمل.

كما أن هذا الصداع ممكن يخفي تعرض الشخص لحالة قطع النفس أثناء نومه، وهذا العرض وارد لدى الذين يعالجون من مشاكل في التنفس أثناء النوم.

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