أخبار عاجلة

بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

طبيب فرنسي: نقص السكر في الدم يسبب صداعًا عند الاستيقاظ من النوم

Google+ Print
طبيب فرنسي: نقص السكر في الدم يسبب صداعًا عند الاستيقاظ من النوم طبيب فرنسي: نقص السكر في الدم يسبب صداعًا عند الاستيقاظ من النوم

أرشيفية

أكد الطبيب الفرنسي باتريك سيمونولي أن الأشخاص الذين يستيقظون من النوم في الصباح ويشعرون بآلم في الرأس أو صداع، هذا يعد دليلا على الجوع؛ مما أدى إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، وأنه أيضا لم يأخذ القدر الكافي من النوم.

وأشار سيمونولي الطبيب الممارس العام في مستشفى «أيل دو فرانسى» إلى أن الباراسيتامول هو العلاج الأفضل لهذه الحالة ويأخذ الشخص جراما واحدا من ثلاث إلى أربع مرات يوميا أو 400 مليجرام من عقارإيبوبروفين من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم، علما بأن الباراسيتامول ليس لديه أثار جانبية غير مرغوب فيها حتى في حالات الحمل.

كما أن هذا الصداع ممكن يخفي تعرض الشخص لحالة قطع النفس أثناء نومه، وهذا العرض وارد لدى الذين يعالجون من مشاكل في التنفس أثناء النوم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا