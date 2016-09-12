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مكتب «نتنياهو» ينفي التقارير حول اجتماع وشيك مع الرئيس التركي

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مكتب «نتنياهو» ينفي التقارير حول اجتماع وشيك مع الرئيس التركي مكتب «نتنياهو» ينفي التقارير حول اجتماع وشيك مع الرئيس التركي

بنيامين نتنياهو

نفى مصدر رفيع المستوى في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عقد اجتماعًا بين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في نهاية الشهر الجاري في الأمم المتحدة، في أعقاب تقارير نشرتها القناة “1″ الإسرائيلية.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يكشف عن أي قوائم للقادة الذين يعتزم نتنياهو أن يجتمع بهم على هامش مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يتوجه نتنياهو إلى الأمم المتحدة في 20 سبتمبر الجاري، وسيلقى كلمة أمام الجمعية العامة في 22 سبتمبر، وسيعود إلى إسرائيل يوم 25 سبتمبر.

وكانت القناة “1″ الإسرائيلية أعلنت عن لقاء بين نتنياهو وأردوغان عبر قنوات دبلوماسية سرية في الأمم المتحدة، على خلفية توقيع أردوغان مؤخرًا على اتفاق المصالحة مع إسرائيل الذي أقره البرلمان التركي في وقت متأخر من الشهر الجاري، الاجتماع الذي يعد الأول بين الزعيمين.

أ ش أ

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