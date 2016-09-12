مناورات صينية روسية لاستعادة جزر في بحر الصين

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، بدء مناورات مشتركة مع البحرية الروسية ترمي إلى التركيز على استعادة جزر وشعاب والسيطرة عليها، وذلك في بحر الصين الجنوبي.

وأوضح الناطق باسم سلاح البحرية الصيني، ليانغ يانغ، في البيان، أن المناورات المشتركة، التي تستمر 8 أيام، ستجري بمشاركة سفن وغواصات وقوات جوية بحرية ومدرعات برمائية.

والمناورة، التي تأتي في إطار عرض جديد لقوة في منطقة متنازع عليها بين دول عدة، اعتبرها المتحدث “أعمق وأوسع من المناورات السابقة في مجال التنظيم والمهام والقيادة”.

وتبني بكين في بحر الصين الجنوب جزرا صناعية يمكن إقامة بنى تحتية عسكرية عليها، لكن بعد اعتراض تقدمت به الفيليبين، أنكرت محكمة دولية للتحكيم كل حق تاريخي للصين في هذه المنطقة.

ورفضت بكين القرار الذي صدر في يوليو الماضي، وهددت بالتحرك بشكل “حاسم” في حال اتخذت دول أخرى “إجراءات استفزازية تتعارض مع المصالح الأمنية للصين”.