أخبار عاجلة

بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مناورات صينية روسية لاستعادة جزر في بحر الصين

Google+ Print
مناورات صينية روسية لاستعادة جزر في بحر الصين مناورات صينية روسية لاستعادة جزر في بحر الصين

ارشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الاثنين، بدء مناورات مشتركة مع البحرية الروسية ترمي إلى التركيز على استعادة جزر وشعاب والسيطرة عليها، وذلك في بحر الصين الجنوبي.

وأوضح الناطق باسم سلاح البحرية الصيني، ليانغ يانغ، في البيان، أن المناورات المشتركة، التي تستمر 8 أيام، ستجري بمشاركة سفن وغواصات وقوات جوية بحرية ومدرعات برمائية.

والمناورة، التي تأتي في إطار عرض جديد لقوة في منطقة متنازع عليها بين دول عدة، اعتبرها المتحدث “أعمق وأوسع من المناورات السابقة في مجال التنظيم والمهام والقيادة”.

وتبني بكين في بحر الصين الجنوب جزرا صناعية يمكن إقامة بنى تحتية عسكرية عليها، لكن بعد اعتراض تقدمت به الفيليبين، أنكرت محكمة دولية للتحكيم كل حق تاريخي للصين في هذه المنطقة.

ورفضت بكين القرار الذي صدر في يوليو الماضي، وهددت بالتحرك بشكل “حاسم” في حال اتخذت دول أخرى “إجراءات استفزازية تتعارض مع المصالح الأمنية للصين”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا