أخبار عاجلة

بالصور.. إقبال ضعيف من الناخبين على التصويت في دائرة "السادات" بالمنوفية -
محافظ جنوب سيناء يقدم واجب العزاء في ضحايا الكنيستين -
وزير النقل: تخفيض سعر تذكرة المترو لذوي الاحتياجات الخاصة إلى 50 قرش -
الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

سول: كوريا الشمالية مستعدة دائمًا لإجراء تجربة نووية إضافية في أي وقت

Google+ Print
سول: كوريا الشمالية مستعدة دائمًا لإجراء تجربة نووية إضافية في أي وقت سول: كوريا الشمالية مستعدة دائمًا لإجراء تجربة نووية إضافية في أي وقت

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون (أرشيفية)

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية مستعدة دائما لإجراء تجربة نووية إضافية في أي وقت.

وقال مون سانج-جيون، المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان صحفي إن«لدى كوريا الشمالية نفقا يمكن أن تجري فيه تجربة نووية إضافية، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الألمانية.

وكانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء قد قالت في وقت سابق نقلا عن مصادر حكومية كورية جنوبية إن كوريا الشمالية أكملت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية أخرى. وقالت المصادر إن كوريا الشمالية قد تستخدم نفقا لم يتم استخدامه من قبل في موقعها الجبلي للتجارب النووية.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا