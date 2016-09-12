سول: كوريا الشمالية مستعدة دائمًا لإجراء تجربة نووية إضافية في أي وقت

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية مستعدة دائما لإجراء تجربة نووية إضافية في أي وقت.

وقال مون سانج-جيون، المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان صحفي إن«لدى كوريا الشمالية نفقا يمكن أن تجري فيه تجربة نووية إضافية، بحسب ما ذكرته وكالة الانباء الألمانية.

وكانت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء قد قالت في وقت سابق نقلا عن مصادر حكومية كورية جنوبية إن كوريا الشمالية أكملت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية أخرى. وقالت المصادر إن كوريا الشمالية قد تستخدم نفقا لم يتم استخدامه من قبل في موقعها الجبلي للتجارب النووية.