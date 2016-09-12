«كلينتون» تلغي رحلاتها الانتخابية إلى كاليفورنيا بعد إصابتها باعياء

ألغت المرشحة الديموقراطية للرئاسة الأمريكية، هيلاري كلينتون، رحلة كان مقررًا أن تقوم بها يومي الاثنين والثلاثاء إلى كاليفورنيا في إطار حملتها الانتخابية بسبب اصابتها بالتهاب رئوي، كما أعلن فريقها الانتخابي مساء الأحد.

وقال نيك ميريل، المتحدث باسم حملة المرشحة الديموقراطية، إن كلينتون “لن تتوجه إلى كاليفورنيا غدًا الاثنين أو الثلاثاء”، وذلك بعد ساعات من إعلان طبيبة كلينتون أن السيدة الأولى السابقة تعاني من التهاب رئوي وأنها اصيبت اثناء مراسم إحياء ذكرى اعتداءات 11 سبتمبر في نيويورك باعياء ناجم عن حالة “جفاف وحمى” استدعى مغادرتها المكان قبل الوقت المحدد، حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية.

وكانت الطبيبة ليزا بارداك قالت في بيان نشرته حملة المرشحة الديموقراطية أنها فحصت كلينتون، 68 عام، في منزلها في نيويورك بعدما نقلت اليه اثر الاعياء، مشيرة إلى أن وزيرة الخارجية السابقة “تعاني من سعال مرتبط بحساسية، الجمعة، وخلال فحص هذا السعال المستمر منذ فترة طويلة تم تشخيص اصابتها بالتهاب رئوي”.

وأضاف بيان الطبيبة أن كلينتون “اخضعت لعلاج بالمضادات الحيوية وقد نصحت بالخلود للراحة وتعديل جدول عملها، خلال الحفل صباح اليوم اصيبت بارتفاع في الحرارة وبحالة جفاف، لقد كشفت عليها لتوي وقد عولجت حالة الجفاف وهي تتعافى بسرعة”.

وخلال الأسابيع الستة المنصرمة كان جدول أعمال المرشحة الديموقراطية حافلًا بالأسفار والتنقلات فهي شاركت في اغسطس في حوالى 30 مناسبة لجمع التبرعات.

وكان مقررا أن تشارك كلينتون في كاليفورنيا في مناسبات مالية.

ولم يوضح فريق حملة كلينتون ما إذا كانت رحلتها المقررة إلى لاس فيغاس الاربعاء ما زالت قائمة أو حتى ما اذا كانت الوزيرة السابقة ستستعيض عن رحلة كاليفورنيا بمهرجانات انتخابية في أماكن غير بعيدة عن منزلها.