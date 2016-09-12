في أول أيام العيد.. «مصرللطيران» تسير 120 رحلة لنقل 11 ألف راكبًا

صرح صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، اليوم الاثنين، أن الشركة تسير منذ الدقيقة الأولى لصباح أول أيام عيد الأضحى المبارك 120 رحلة دولية وداخلية من مطار القاهرة لنقل 10900 راكبًا، بواقع 78 رحلة دولية لنقل 7400 راكبًا و42 رحلة داخلية لنقل 3500 راكبًا.

وأوضح مسلم أن الشركة كانت قد استعدت لعيد الأضحى المبارك من خلال طرحها لرحلات إضافية إلى مناطق الجذب السياحي بجمهورية مصر العربية ، وتحديدًا إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة.

ومن المقرر أن تسير شركتي مصر للطيران للخطوط الجوية والخطوط الداخلية والإقليمية “إكسبريس” اليوم 42 رحلة داخلية بمعدل 29 رحلة تسيرها شركة إكسبريس لنقل 2000 راكبًا و13 رحلة جوية تسيرها شركة الخطوط الجوية لسفر 1500 راكبًا إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر والأسوان وبرج العرب بالأسكندرية ومرسى علم من اجمالي 251 رحلة تسيرها الشركة خلال فترة العيد.