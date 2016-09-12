سافي شيلدز ملكة جمال أمريكا 2017

توجت الأحد الطالبة سافي شيلدز البالغة من العمر 21 عاماً والتي أصلها من أركنساس (الجنوب) ملكة جمال الولايات المتحدة للعام 2017 في ختام مسابقة شاركت فيها للمرة الأولى شابة مثلية جنسياً.

وتسلمت شيلدز التي تدرس إدارة الأعمال التاج من الملكة السابقة بيتي كانتريل (ولاية جورجيا) وسط تصفيق حار من الجمهور في قاعة في أتلانتيك سيتي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتخللت دورة العام 2017 من مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة التي تنافست فيها 52 شابة على اللقب، مشاركة سيرينا أوفليرتي وهي أول شابة تشهر علناً مثليتها الجنسية في فعاليات من هذا النوع.

وتعد مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة التي تبث على الشاشات التلفزيونية منذ العام 1950 برنامجاً يجذب نسبة كبيرة من المشاهدين، بالرغم من الانتقادات الموجهة إليها باعتبارها من الممارسات القديمة الطراز والتمييزية في حق النساء.