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«تيريزا ماي» تهنئ المسلمين بعيد الأضحى وتؤكد على دورهم في بريطانيا

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«تيريزا ماي» تهنئ المسلمين بعيد الأضحى وتؤكد على دورهم في بريطانيا «تيريزا ماي» تهنئ المسلمين بعيد الأضحى وتؤكد على دورهم في بريطانيا

رئيسة الوزراء البريطانية

هنأت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، جميع المسلمين في بريطانيا والعالم عيدًا مباركًا.

وقالت ماي في تهنأتها “إنني أعلم بما يحمله هذا العيد من دلالات كثيرة بالنسبة للمجتمعات، إذ يتجمع أفراد العائلات والأصدقاء للصلاة معا، وتناول طعام العيد مع بعضهم البعض، ويتآلف المسلمون في مختلف القارات بالإيمان.

وعبرت ماي في كلمتها المسجلة عن رؤيتها لدور المسلمين البريطانيين؛ وأنها تراه في المشاريع التجارية الكبيرة وفي إدارة شركات يقدر حجمها بملايين الجنيهات، كما عبرت عن أهمية مشاركة المسلمين في القوات المسلحة البريطانية.

وأضافت ماي “إنني من موقعي كرئيسةً للوزراء، أود رؤية مجتمعاتنا تزداد قوة على قوتها. وإن التآلف بين الناس وضمان قدرة الجميع على الاستفادة من الفرص التي يمكن لبريطانيا أن تقدمها لهم – بغض النظر عن خلفياتهم، وبغض النظر عن أصولهم – محور المهمة الملقاة على عاتق حكومتي”.

واستطردت ماي أنها تفتخر بالمساهمات التي يقدمها المسلمون البريطانيون للبلد، كما تفتخر بكون بريطانيا وطنًا لأناس من خلفيات منوّعة وزاخرة بالحماسة والنشاط”.

وختمت ماي “من هنا، أقول للمسلمين في هذا البلد وحول العالم: عيد مبارك. أتمنى لكم عيدا سعيدا وهانئا”.

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