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إلغاء نتيجة النصر الإماراتي بدوري أبطال آسيا

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إلغاء نتيجة النصر الإماراتي بدوري أبطال آسيا إلغاء نتيجة النصر الإماراتي بدوري أبطال آسيا

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، قرارا باعتبار النصر الإماراتي خاسرا بنتيجة 3-0 أمام الجيش القطري، في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بداعي إشراك لاعب بشكل غير قانوني.
> وذكر الاتحاد الآسيوي، في بيان، أن لجنة الانضباط قررت اعتبار النصر مهزوما في مباراة الذهاب التي أقيمت في 24 أغسطس الماضي، بسبب إشراك اللاعب فاندرلي في المباراة بصورة غير قانونية.

وأعلن الاتحاد الآسيوي، في وقت سابق من الشهر الجاري، إيقاف فاندرلي لمدة 60 يوما بشكل مبدئي بعدما كشف أن جواز السفر الإندونيسي الذي كان يلعب به غير سليم.

وتألق فاندرلي المنضم حديثا للنصر من الشارقة الإماراتي، بشكل بارز وسجل هدفين في الفوز 3- صفر على الجيش القطري ذهابا في الدوحة.

فضلا عن ذلك، فرض الاتحاد الآسيوي غرامة قدرها ألف دولار أيضا على النصر، وفق ما ذكرت رويترز.

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