«الأزهري» في خطبة العيد: الحج فريضة معظمة بها رسائل محملة للعالمين.. أعظمها «الأمان»

ألقى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، خطبة عيد الأضحى المبارك، من مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالتجمع الخامس.

وقال «الأزهري» في الخطبة: إن «الحج فريضة معظمة جعل الله بها رسائل محملة للعالمين، ولعل أعظم رسالة يعطيها الحج للعالمين هي رسالة أمان (وإذ قال إبراهيم رب أجعل هذا البلد أمنا).. وقال سبحانه وتعالى عن البيت الحرام (ومن دخله كان أمانا)».

وأضاف أن «الأمان رسالة سامية ومطلب جليل ومقصد شريف من أجل مقاصد الحج، حتى يعي الإنسان المسلم عن نفسه أن دوره في الدنيا أن يكون أمانا للناس، مشيرا إلى أن كل إنسان مسلم ينبغي أن يكون أمانا على من حوله».

وأشار الدكتور الأزهري، مختتما خطبة العيد، إلي أن الحج يأتي أيضا بذكر الله ليحرك الفكر ويدفعه إلى إبداع الحضارة التي توصل صاحبها إلى الله، حيث قال الله في كتابه (والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض).

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أدى اليوم الاثنين، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المشير محمد حسين طنطاوي، بالتجمع الخامس.

وحضر الصلاة، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وعدد من كبار رجال الدولة، وقيادات القوات المسلحة والشرطة.

وأمَ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، المصلين في الصلاة.

أ ش أ