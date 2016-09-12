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السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المشير طنطاوي

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السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المشير طنطاوي السيسي يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المشير طنطاوي

يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المشير طنطاوي

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

وأدى كل من رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ورئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، بالإضافة إلى عدد من كبار الوزراء والشخصيات صلاة العيد الأضحى بمسجد المشير طنطاوي.

وألقي خطبة العيد الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، حيث قال خلالها “إن الحج فريضة معظمة جعل الله بها رسائل محملة للعاملين، ولعل أعظم رسالة يعطيها الحج للعالمين هي رسالة أمان (وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد أمنا).. وقال سبحان وتعالى عن البيت الحرام (ومن دخله كان أمانا).

وأضاف “أن الأمان رسالة سامية ومطلب جليل ومقصد شريف من أجل مقاصد الحج، حتى يعي الإنسان المسلم عن نفسه أن دوره في الدنيا أن يكون أمانا للناس، مشيرا إلى أن كل إنسان مسلم ينبغي أن يكون أمانا على من حوله”.

وأشار الدكتور الأزهري، مختتما خطبة العيد، إلي أن الحج يأتي أيضا بذكر الله ليحرك الفكر ويدفعه إلى إبداع الحضارة التي توصل صاحبها إلى الله، حيث قال الله في كتابه (والذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض).

أ ش أ

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