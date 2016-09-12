«السيلفي» لقطة الاحتفال بعيد الأضحى بالشوارع

حرص عدد من الأطفال والشباب بمسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة، على التقاط الصور التذكارية “السيلفي” و الصور المُجمعة صباح اليوم الاثنين بعد قبل وبعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، ابتهاجا بالعيد، كما انتشر بائعو البالونات في الساحات، وتوافد الأطفال عليهم للشراء.

> وأدى المئات من أهالي منطقة مصر القديمة وما جاورها، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحات مسجد عرو بن العاص، وسط تشديدات أمنية منعا لأي أعمال عنف، كما شهدت الساحات مشاركات نسائية بالأماكن المخصصة لهن، بالإضافة إلى حضور الأطفال.