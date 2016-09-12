القوات الجوية السعودية تعترض صاروخ باليستيى أطلقته الحوثيون على مدينة خميس مشيط

أعلنت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن اليوم الإثنين أن قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى اعترضت فجر اليوم صاروخا باليستيا اطلقته المليشيات الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة، ودمرته بدون أى أضرار .

وأضافت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن- فى بيان- "أن قوات التحالف الجوية قد استهدفت موقع الاطلاق".

وتشهد الحدود والمناطق الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات من وقت إلى آخر من الميليشيات الحوثية وأعوان الرئيس اليمنى المخلوع تتمثل فى اطلاق صواريخ ومقذوفات عسكرية ومحاولات اختراق للحدود تتصدى لها القوات السعودية المشتركة المدافعة عن الحدود.