4 خطوات لحمايتك من الكبد الدهنى خلال العيد

أكد الدكتور طاهر الزناتى، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى، أنه بمناسبة العيد نتناول الكثير من اللحوم، خصوصا لحوم الضأن وإذا كنت تعانى من الكبد الدهنى، فاحرص على الابتعاد قدر الإمكان عن الدهون الموجودة باللحم، وأكثر من تناول السلطة، واتبع الخطوات التالية للاستمتاع بالعيد دون حدوث أى مشاكل صحية بالكبد:

أولا: تغيير نمط الحياة بممارسة الرياضة.

ثانيا: الإنقاص التدريجى للوزن.

ثالثا: تناول الطعام الصحى المشتمل على الخضراوات والفواكه، والإقلال من الدهون الموجودة باللحم، والنشويات والسكريات، مؤكدا أنه قد وجد أن سكر الفركتوز عامل مهم فى الإصابة بالكبد الدهنى، والفركتوز يوجد فى الوجبات السريعة، خصوصا مكسبات الطعم، وأيضا فى المياه الغازية، والإكثار من تناول السكريات يزيد من إنتاج الفركتوز فى الجسم.

رابعا: المرضى المصابون بارتفاع دهون الدم يجب إعطائهم أدوية مخفضات دهون الدم، وتحفيز الأنسجة للاستجابة للإنسولين المفرز.

وقال "الزناتى": هناك أبحاث لإنتاج أدوية جديدة لعلاج تقليل الالتهاب بالكبد، والتغلب على التليف الكبدى ومتوقع ظهورها عام 2018 -2019، موضحا أنه بعد القضاء على الفيروسات الكبدية سيظهر الكبد الدهنى كمرض العصر القادم، وأن الكبد الدهنى ناتج عن أسباب كثيرة جدا كالسمنة، وعدم ممارسة الرياضة، والوجبات السريعة، وارتفاع دهون الدم"، موضحا أن جميع هذه الأمراض مرتبطة ببعضها البعض.

وأشار الزناتى إلى أن الكبد الدهنى يمر بثلاث مراحل هى: مرحلة ترسيب الدهون بالكبد بدون التهاب فى خلايا الكبد وبدون ارتفاع الإنزيمات، والمرحلة الثانية يحدث التهاب شديد بالكبد مع ارتفاع الإنزيميات، وهى الحالة المرضية التى تتطلب علاج وتسمى "ناش"، اختصار لكلمة التهاب كبدى دهنى غير ناتج عن الكحول، لأنه يشبه التهاب الكبد الدهنى الناتج عن تناول الكحول، والمرحلة الثالثة أن 20% من هؤلاء المرضى قد يصابون بعد سنوات بتليف كبدى، مما قد يؤدى إلى حدوث فشل فى وظائف الكبد وظهور أورام بالكبد، مما قد يتطلب لزراعة الكبد.