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السعودية ترصد تاريخ إيران الإرهابي في مواسم الحج

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السعودية ترصد تاريخ إيران الإرهابي في مواسم الحج السعودية ترصد تاريخ إيران الإرهابي في مواسم الحج

أرشيفية

نشرت وكالة الأنباء “واس” سردًا تاريخيًا لما وصفته بـ”جرائم النظام الإيراني في مواسم الحج على مر السنوات” ومحاولات طهران المستمرة لتسييس شعيرة الحج من خلال تحريض حجاجها للقيام بأعمال شغب في موسم الحج.
> ويشير تقرير “واس” إلى أن ما جرى في مشعر منى يوم النحر العام الماضي من تدافع قد يكون مدبرًا، حيث الحادث، الذي وصفته الوكالة بالمشبوه، وقع عند تقاطع شارعين في مشعر منى وسببه حركة ارتداد عكسي خاطئة من 300 حاج إيراني. هذا تزامن مع أنباء عن وصول أعداد من الحرس الثوري الإيراني إلى المشاعر المقدسة بغية زعزعة استقرار الشعائر وتوجيه اللوم للسعودية.

وقالت الوكالة في تثريرها، الذي نشرته مساء الأحد، أن “نظام الملالي استثمر في موسم الحج للتعبير عن حقده الدفين على الأمة الإسلامية، من خلال تحريض الحجاج الإيرانيين الذين يغادرون إلى المملكة العربية السعودية لأداء نسك الحج، على القيام بأعمال همجية بوصفها شعائرا دينية تحت إطار (البراءة) من غير المسلمين”.

وأشار التقرير إلى حادثة التدافع “المشبوهة” التي حدثت في مشعر منى العام الماضي، إذ نتج عن الحادثة وفاة عدد من الحجاج نتيجة حركة ارتداد عكسي خاطئة من قبل 300 حاج إيراني، تبين فيما بعد وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني حاولوا زعزعة تنظيم الحج واتهام المملكة بالتقصير.

في هذا السياق، تحدث التقرير عن عام 1987، عندما كشف رجال الأمن في السعودية عن كمية من المواد الخطرة شديدة الانفجار، وجدت داخل حقائب الحجاج الإيرانيين الذين قدموا إلى المملكة عبر مطار الملك عبد العزيز في جدة، على متن طائرة إيرانية كانت تقل 110 ركاب لأداء مناسك الحج.

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أونا

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