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«مِنى» أول طفلة تولد بالمشاعر المقدسة هذا العام

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«مِنى» أول طفلة تولد بالمشاعر المقدسة هذا العام «مِنى» أول طفلة تولد بالمشاعر المقدسة هذا العام

أعلنت وزارة الصحة ليل الأحد-الاثنين عن ولادة أول طفلة في مستشفيات المشاعر المقدسة خلال موسم الحج لهذا العام والتي أطلق عليها اسم “مِنى”.
> وبحسب “العربية.نت” فقد نشرت الوزراة عبر حسابها على موقع “تويتر” صورة للمولودة.
> وبحسب صحيفة “اليوم” فإن الطفلة أفغانية وقد ولدت في مستشفى الطوارئ بمنى، مساء الأحد، موضحةً أن العملية تمت عن طريق الجراحة القيصرية لأمها، التي تنعم بالصحة والعافية. وقد اتفق الوالدان على تسمية مولدتهما بـ”مِنى”.

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