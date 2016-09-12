محال الحلاقة.. زحام موسمي

شهدت صالونات ومراكز التجميل النسائية ومحال الحلاقة الرجالية، ازدحاماً عشية عيد الأضحى، ليستقبله الجميع بفرحة وبهجة وبأناقة، حيث تبقي المحال والصالونات أبوابها مفتوحة حتى ساعات الفجر الأولى لتلبي متطلبات زبائنها، ولمنع التزاحم تحرص محال الحلاقة والصالونات على تنظيم عملية استقبال زبائنها كل حسب دوره من خلال بطاقات تحمل أرقاماً متسلسلة.

تقول رضا، عاملة في إحدى الصالونات بالفجيرة، إن الطلبات تشهد ذروتها في الأعياد، وأن هنالك عائلات تحجز مواعيد وطلبات منزلية وهي بأسعار تختلف عن أسعار الصالون، يطلقون عليها خدمة ذهبية للعائلات المهمة.