محمد بن زايد يؤدي صلاة عيد الأضحى بجامع الشيخ زايد الكبير

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم بجامع الشيخ زايد الكبير بمدينة أبوظبي مع جموع المصلين من المواطنين والمقيمين.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه ..سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي في أبوظبي وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي وسمو الشيخ عيسى بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان.

كما أدى الصلاة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين ورجال السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي لدى الدولة وجموع المصليين من المواطنين والمقيمين.

وقال فضيلة الشيخ عمر الدرعي في خطبة العيد "اننا نبارك لكم عيدكم السعيد ويومكم هذا الكريم الذي شرعه الله سبحانه بعد يوم عرفة لنفرح فيه بعوائد الإحسان والمغفرة وزيادة الحسنات إنه يوم العيد يوم الحمد والنعمة وترسيخ قيم الخير والرحمة ونشر السعادة والبسمة ..يوم تعطى فيه الهدايا وتستعظم فيه الوصايا".

واضاف فضيلته ان عيدنا أخلاق وقيم وصدق في المشاعر وإخلاص في المودة تتعانق فيه القلوب وتتصافح الأيدي إنه يوم بر الوالدين وصلة الأرحام وزيارتهم وتفقد أحوالهم وبذل المعونة والمعروف لهم وإسداء النصح والمشورة إن احتاجوا إلى ذلك ومشاركتهم في أفراحهم وأحزانهم والغض عن هفواتهم.

واكد ان يوم العيد يوم تتسامح فيه النفوس وتغفر الزلات وتتصافى فيه القلوب وتقال فيه العثرات فهنيئا لمن سعى في هذا اليوم لإصلاح بين الناس وقرب فيه بين المتخاصمين ويوم العيد هو يوم حب وصفاء ومودة ووفاء تضاء فيه البيوت بالسعة والزيارات ويتعلم فيه الأبناء تشريعات دينهم السمحة وأعراف المعايدة والعادات والتقاليد الفضيلة.

وذكر فضيلته ان هذا هو يوم العطاء يوسع فيه الإنسان على أهله وآخر يدخل الفرحة على الآخرين ويساند الضعفاء والمحتاجين ليواسيهم متبعا في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومقتديا بنهج قيادة هذا الوطن الرشيدة التي جعلت العطاء نهجها وتكريم الإنسان غايتها ومرادها.

وقال إن أهم ما نتواصى به تقوى الله عز وجل وأن نعلم أن في هذا اليوم العظيم يتقرب المسلمون إلى ربهم بنحر ضحاياهم متبعين سنة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي أمره الله عز وجل بذبح ولده ثمرة فؤاده فاستجاب لأمر الله تعالى فجاءت رحمة الله بفداء إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم وقد خصصت الدولة المسالخ لذبح الأضاحي حتى يتأكد الأطباء من سلامتها بالكشف الطبي عليها فلنحرص على ذبح الأضاحي في المسالخ من أجل الصحة العامة ونظافة البيئة.

ودعا الخطيب في نهاية خطبته ان يجزي الله عز وجل أمهات الشهداء وآباءهم وزوجاتهم وأهليهم جميعا خير الجزاء وان يلهمهم الصبر والسلوان وان يتقبل شهداء الإمارات والتحالف العربي في عليين مع النبيين والصديقين وان ينصر قوات التحالف العربي الذين تحالفوا على رد الحق إلى أصحابه وان يوفق أهل اليمن إلى كل خير وان يجمعهم على كلمة الحق والشرعية وان يرزقهم الرخاء والاستقرار.

وسأل الله عز وجل ان يتغمد برحمته ورضوانه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله ..داعيا الله تعالى ان يشمل بعونه وتوفيقه ورعايته صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ويشد عضده بنائبه وولي عهده الأمين ويسدد خطى إخوانه حكام الإمارات وأولياء عهودهم وان يعم بفضله وإحسانه كل من على هذه البلاد الطيبة المباركة وان يحفظ دولة الإمارات من الفتن ويديم عليها نعمة الأمن والأمان.

بعدها قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والشيوخ بزيارة ضريح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وقرأ الجميع الفاتحة على روحه الطاهرة داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وان يجزيه خير الجزاء على ما قدم لوطنه وشعبه وأمته من خير وأعمال جليلة.

ودوى مدفع العيد أمام جامع الشيخ زايد الكبير بثلاث طلقات بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك حيث أدى فريق الوحدات المساندة مراسم اطلاق مدفع عيد الأضحى المبارك وسط ابتهاج وسعادة جموع المصلين بفرحة العيد.