محمد بن راشد يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك في قصر زعبيل

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر زعبيل في دبي صباح اليوم جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك الذين هنأوا سموه بهذه المناسبة المباركة ودعوا الله العلي القدير ان يحفظ سموه وقيادتنا الرشيدة من كل سوء ويديم على دولتنا نعمة الأمن والاستقرار والتسامح والتكافل ويعيدها على شعبنا بالخير واليمن والبركات.

فقد تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي التهاني بالعيد من الشيوخ وأعيان البلاد والوزراء والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية المقيمة في الدولة .

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العظيمة من كبار ضباط شرطة دبي يتقدمهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وسعادة الفريق خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي والقيادات الشرطية والأمنية.

وتقبل سموه التهاني كذلك من كل من كبار ضباط وزارة الدفاع وقواتنا المسلحة الباسلة وكبار ضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب يتقدمهم مديرها العام سعادة اللواء محمد أحمد المري وكبار ضباط الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي يتقدمهم سعادة الفريق راشد ثاني المطروشي القائد العالم لإدارة الدفاع المدني في وزارة الداخلية حيث أعرب المهنئون لصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عن صادق تهانيهم وتبريكاتهم لسموه وقيادتنا الحكيمة بهذا اليوم العظيم عيد الأضحى المبارك راجين الله تبارك وتعالى ان يديم على قيادتنا الرشيدة نعمة السعادة والعطاء وموفور الصحة والعافية وأن يحمي بلادنا وشعبنا ومجتمعنا من كل كرب ومكروه.

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