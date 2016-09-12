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الإمارات تعرب عن قلقها من إقرار الكونغرس الأميركي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب

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الإمارات تعرب عن قلقها من إقرار الكونغرس الأميركي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب الإمارات تعرب عن قلقها من إقرار الكونغرس الأميركي قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب

أعرب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن قلق دولة الامارات العربية المتحدة الشديد من إقرار الكونغرس الأميركي ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب .. معتبرا أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول.

وأضاف أن هذا القانون لا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ويمثل خرقا صريحا لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة.

وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأميركية النظر في القانون وعدم اقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية.

وحذر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان من الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة الأميركية وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية ..مؤكدا سموه أن مثل هذه القوانين ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب.

وختم سموه تصريحه بتطلع دولة الإمارات إلى عدم إقرار السلطات الاميركية ما يعرف بقانون العدالة ضد الإرهاب حرصا وصيانة لمنظومة العمل الدولي ومبادئه الراسخة.
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