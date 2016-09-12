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حجاج بيت الله الحرام يصلون منى لرمي الجمرات

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حجاج بيت الله الحرام يصلون منى لرمي الجمرات حجاج بيت الله الحرام يصلون منى لرمي الجمرات

بدأت طلائع الحجاج، اليوم الاثنين، تصل إلى منى لرمي جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.
> ووقف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مشعر منى بشكلٍ مباشر على راحة حجاج بيت الله الحرام، وما يُقَدمُ لهم من خدمات وتسهيلات ليؤدوا مناسكهم بكل يُسر وسهولة وأمان.
> وتهدف زيارة خادم الحرمين الشريفين لمتابعة جميع مراحل الخطة العامة لـتنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة.
> وكان ضيوف الرحمن أدوا صلاتي المغرب والعشاء جمعاً وقصراً في مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات وقضاء ركن الحج الأعظم. كما قام الحجاج بالتقاط الجمرات، تمهيداً لرميها اليوم.
> وأعلن أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل، أن ضيوف الرحمن أتموا مساء يوم الأحد نفرتهم من عرفات بمرونة وسهولة تامة.

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