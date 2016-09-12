مسلمو العالم يحتفلون بعيد الأضحى بعد وقفة عرفات

يحتفل المسلمون في العالم، اليوم الاثنين، بعيد الأضحى المبارك، بعد انتهاء حجاج بيت الله الحرام من وقفة جبل عرفة، أمس الأحد، تأدية لمناسك فريضة الحج.

وصل المسمون في العالم، صلاة العيد صباح اليوم، وسط بهجة الاحتفالات.

وهنأ الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، المسلمين بعيد الأضحى المبارك.

وكتب خادم الحرمين الشريفين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، “يُتوِّج عيد الأضحى فخرنا بخدمة حجاج بيت الله، وخدمة الحرمين الشريفين، وهى النعم الأسمى لنا، دعواتى أن يجعل الله عيدكم سعيدًا، وكل عام وأنتم بخير”.