سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12/9/2016 مقابل الجنيه المصري

سعر الذهب اليوم في مصر، ما زالت تواجه أسواق الذهب في جمهورية مصر العربية حالة من عدم الإستقرار وذلك نتيجة المتغيرات الإقتصادية وإرتفاع العملات داخل السوق السوداء، حيث يواصل المعدن النفيس سلسلة من الإرتفاعات المتواصلة على الرغم من الركود الواضح في المبيعات داخل محلات الصاغة إلا أن ذلك لم يؤثر على نسبة الإرتفاع، حيث أكد التجار أن هناك حالة من عدم الثبات في سعر الذهب اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري.

ويؤكد التجار أن سوق الذهب شبه متوقف بشكل كلي بسبب عيد الأضحى المبارك والذى تتوقف خلاله المبيعات وإقبال المواطنين بالإضافة إلى العزوف عن الشراء بسبب الإرتفاع المتواصل بقيمة الشراء، ويواصل الذهب داخل محلات الصاغة حالة من الإستقرار الواضح وتراجع في نسبة الإقبال من المواطنين، الأمر الذي دفع بعض الأزواج من الإستغناء عن الشبكة من أجل اتمام الزواج، حيث لوحظ تراجع نسبة العرض والطلب الأمر الذي ينذر بخسائر مادية للتجار في مصر وذلك بسبب تكدس الذهب وعدم الإقبال عليه.

ومع ارتفاع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية بعدما قال إريك روزنجرن المسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن المجلس يواجه مخاطر بشكل متزايد إذا انتظر لفترة أطول قبل رفع أسعار الفائدة مما ضغط على الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12 سبتمبر 2016

يرتبط سعر الذهب اليوم في مصر بإرتفاع عملة الدولار داخل السوق السوداء وذلك عبر علاقة تكاملية، حيث يلجئ التجار وأصحاب العملات إلى شراء الذهب الأكثر أمناً عند إرتفاع قيمة صرف الدولار بالسوق السوداء، حيث يتعرض سعر الذهب إلى حالة من الركود التام بسبب إرتفاع الأسعار التى تجعل المواطنين في حالة من العزوف، الأمر الذي يجعل سوق الأصفر في تراجع ملحوظ، والذي على أثره يتعب الأمر كاهل التجار خصوصاً مع إرتفاع تكاليف المصنعية على المواد الخام، ومن المتوقع أن يواصل سعر الذهب اليوم في مصر سلسلة الإرتفاع خلال الأيام المقبلة.

حيث يواصل سعر الذهب اليوم فى مصر الاثنين 12 سبتمبر 2016 حالة من الإستقرار الملحوظة داخل محلات الصاغة، حيث استقرت أسعار جميع عيارات الذهب حسب أسعار يوم أمس المدرجة أدناه.

يذكر أنه مع إرتفاع سعر الذهب اليوم في مصر قال أحد التجار أن المبادرة الشعبية التى أطلقت في بعض المناطق والتى تنص على إلغاء الشبكة عند الزواج سيكون لها المردود السلبي على واقع تجارة المعدن النفيس في محلات الصاغه على مختلف مناطق الجمهورية، خصوصاً مع غلاء الأسعار ومع إرتفاع سعر المواد الخامة التى تدخل في تصنيع الذهب، حيث بدأ الكثير من المواطنين بإلغاء الشبكة عند إجراءات الزواج بسبب التكاليف الباهظة التى لا يتحملها المواطن المصري.

سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بعد الإرتفاع أمس بقيمة 100 قرش في مختلف العيارات المدرجة ادناه.

سعر عيار 14 بقيمة 313 جنيها.

سعر بيع عيار 18 قيمة 402 جنيها.

سعر بيع عيار 21 قيمة 469 جنيها.

سعر بيع عيار 24 قيمة 536 جنيها.

سعر جنيه الذهب 3800 جنيهاً.

ويطالب التجار الحكومة المصرية لإيجاد بدائل تساهم في خفض الذهب بالأسواق والذي يرتبط بإرتفاع المواد الخام المستوردة والتى تدخل في تشكيل وصناعة الذهب، إلا أن الخبراء أشاروا أن الإرتفاع عالمي وغير مقتصر على جمهورية مصر العربية وأن الذهب بحاجة لدعم حكومي وصولاً إلى الإستقرار.

شبكةعيونالإخبارية

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