سعر الدولار اليوم الاثنين 12/9/2016 في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم، تواصل سوق العملات واسعار الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء حالة من الإستقرار النسبي، حيث بلغت قيمة الصرف اليوم متخطية حدود الـ12 جنيه، وذلك بعد الإرتفاع يوم أمس في التعاملات بقيمة 5 قروش عند البيع والشراء، إلا أنه سرعان ما عاد الدولار إلى الإستقرار من جديد اليوم على الرغم من وجود العديد من الإجراءات التى قام بها البنك المركزي المصري والتى كان لها الدور الأبرز في الإنخفاض المؤقت.

كما يحاول المواطنين الحصول على الدولار اليوم من الأسواق المصرية رغم الشح الظاهري وذلك لتلبية الإحتياج اليومي لسد الحاجة من الإستيراد وإستكمال المشاريع والصناعات داخل جمهورية مصر العربية، هذا وبدأ الدولار اليوم الاستقرار بعد الإرتفاع المفاجئ يوم امس بقيمة 5 قروش عند التداول والصرف.

يواصل سعر الدولار الإستقرار عند سعر 12.75 على الرغم من التحذيرات السابقة بالإرتفاع مع إقتراب عيد الاضحى، ويتطلع المواطنين بحذر لإرتفاع الدولار مع أول ايام الاضحى بسبب الإقبال.

سعر الدولار اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2016

استقر سعر الدولار اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2016 بعد الإرتفاع يوم أمس بقيمة 5 قروش عند بداية التداول والصرف، حيث وصلت قيمة الصرف اليوم عند سعر 12.70 للشراء مقابل 12.75 للبيع وذلك في الأسواق المصرية السوداء، بينما يواصل الإستقرار في البنوك والمصارف عند سعر صرف 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

هذا وما زالت الأسواق تعاني حالة من الشح في المعروض نتيجة الملاحقات الأمنية للتجار بسبب عدم الإلتزام بأسعار اللبنك المركزي والذي بدوره يحاول جاهداً ضبط الحالة المالية في السوق السوداء، حيث يعاني أصحاب الاموال والمستثمرين من نقص العملات الصعبة في البنوك الرسمية.

هذا واستقر تداول سعر الدولار اليوم مع بداية التداول في الأسواق حسب الأسعار الموضوعة بعد هبوط بقمة 5 قروش، في حين أن الأسعار تختلف من محافظة إلى أخرى وذلك حسب العرض والطلب داخل المحافظات، كما يواصل البنك المركزي ملاحقة المخالفين للأسعار الرسمية ولكن دون جدوى وسط مطالبة الإقتصاديين بضرورة إيجاد حل مناسب لهذه المشكلة والتى ما زالت متراكمة من شهور دون حل جذري ينهي الازمة الإقتصادية، يذكر أن قيمة صرف سعر اليورو اليوم في السوق السوداء ارتفعت بقيمة 10 قروش مع زيادة الإقبال عليه في مقابل ارتفاع الدولار.

ويرجح محللون أن القرض المالي الذي حصل عليه البنك المركزي اليوم بقيمة مليار دولار كدفعة أولى من إجمال 12 مليار سيعمل على خفض قيمة الصرف بشكل واضح داخل الأسواق المصريةبعد العيد، حيث جاءت الاسعار مستقرة قبيل موعد عيد الأضحى 2016.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء 12.70 للشراء في مقابل 12.75 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك 8.85 للشراء في مقابل 8.88 للبيع.

وتواجه العملة الخضراء حالة من الصعود التدريجي مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي بشكل نسبي ملحوظ، الأمر الذي ينبئ بإقتراب هبوط الدولار الى مستويات متدنية وسط انخفاض حالة العرض والطلب على التحويل، هذا ويطالب المختصين الحكومة والبنك المركزي الإسراع في ضبط الأسعار مع إقتراب موسم الحج والعيد الكبير.

في حين يترقب التجار واصحاب الاموال اعلان البنك المركزي عن عطائ مالي لدعم البنوك ومحاولة خفض سعر الصرف بالأسواق السوداء، وذلك تخوفاً من الإرتفاع المتواصل في الأسعار والذي حذر منه المختصين وصولاً إلى ما يزيد عن خمسة عشر جنيهاً.

ويواجه سعر الدولار اليوم في الأسواق حالة من الإرتفاع المستمر والتي تؤثر على نسبة المشتريات والبيع والشراء خصوصاً للسلع الأساسيبة، كذلك ارتفاع أسعار السلع المستوردة بسبب إرتفاع قيمة الدولار، هذا ويعاني التجار وأصحاب الاموال من ارتفاع الدولار بسبب عدم توفر العملات والنتائج المترتبة على الإرتفاع من قلة الإستيراد وتعثر المشروعات بشكل نسبي، كذلك وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال خطاب سابق له بأن الدولار سيتم السيطرة عليه وخفض قيمة الصرف، ويترقب المواطنين قرارت البنك المركزي المحتملة والتي سيكون لها الدولار في خفض الدولار وتوفيره بالبنوك.

شبكةعيونالإخبارية

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