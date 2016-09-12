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أسامة الأزهرى خلال خطبة العيد: يجب على المسلم أن يكون أمانًا على غيره

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أسامة الأزهرى خلال خطبة العيد: يجب على المسلم أن يكون أمانًا على غيره أسامة الأزهرى خلال خطبة العيد: يجب على المسلم أن يكون أمانًا على غيره

>كتب أحمد سامح

قال الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وعضو لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن القرآن كرم بوصفها "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، وأنها جنة الأمان وأرض الكنانة والخلد.

وأضاف الأزهرى، خلال خطبة عيد الأضحى المبارك بمسجد المشير فى التجمع الخامس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن كل مسلم يجب أن يكون أمانًا على غيره، مستشهدًا بالحديث النبوى "وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ" مؤكدًا أن الأمان بين المرء وجاره ويتعداه إلى أكبر من ذلك، حتى تأمن الشعوب بعضها بعضا، وتأمن الدول جوارها.


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مصر 365

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