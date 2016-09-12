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وكالة الأنباء السعودية:إيران نظام ملالى ينتهك المحرمات تحت عباءة الدين

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وكالة الأنباء السعودية:إيران نظام ملالى ينتهك المحرمات تحت عباءة الدين وكالة الأنباء السعودية:إيران نظام ملالى ينتهك المحرمات تحت عباءة الدين

> المشاعر المقدسة أ ش أ

فندت وكالة الأنباء "واس" الادعاءات الإيرانية، بشأن الحج واتهمت نظام الفقيه وأتباعه بعدم إتباع المنهج الإسلامى الصحيح وانتهاك حرمة المشاعر المقدسة.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية - فى تقرير مساء الأحد، بعنوان "إيران .. نظام ملالى ينتهك المحرمات متدثر بعباءة الدين" - "أن منهج ولاية الفقيه بزعامة الخمينى سيطر على إدارة مفاصل الدولة فى جمهورية إيران الإسلامية على مدى 37 عاما، متدثرا وأتباعه بعباءة الدين بغية تنفيذ سياسات ضلالية عززت بفتاوى وتعاليم باطلة عزلت الشعب الإيرانى عن العالم وحرمتهم العيش بكرامتهم والتمتع بمكتسبات وطنهم إلى جانب نسف حق الجوار مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال التدخل فى سيادة بعضها ودعم مليشيات إرهابية تؤدى دورها بالوكالة على أراضيها بشعارات دينية ما أنزل الله بها من سلطان".

 

وأضافت "أن نظام الفقيه ينطوى فى مشروعاته العدائية على كراهية وحقد دفين تجاه الإسلام والمسلمين وعدم إتباع المنهج الإسلامى الصحيح بل ولا يبالى أتباعه بحرمة المشاعر المقدسة التى لطالما حاولوا تلويثها منذ أكثر من ثلاثة عقود بأيدى حجاجهم المسيسين مدعومين بحناجر آخرين ينعقون بما يردد كبار الملالى فى مجالسهم وقنواتهم ورسائلهم من مشاعر البغض للمسلمين وللمملكة على وجه الخصوص".

 

وتابع التقرير "ولا يكتف الإيرانيون بذلك وحسب بل إنهم يعملون من خلال بعثات حجهم السنوية على إقامة الندوات والمجالس الدينية فى المشاعر المقدسة ليشوهوا خلالها مبادئ الدين الإسلامى الحنيف ويدعون إلى تبنى الأفكار الطائفية الخبيثة التى تؤيد إتباع ثورة الخمينى الضلالية، فضلا عن توزيع منشورات سياسية ليس لها علاقة بنسك الحج وتحمل التحريض على الغوغائية وإفساد عظمة مقاصد ودلالات ركن الحج".


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