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الغناء والقص واللصق.. خطوات علاجية للتغلب على الإجهاد والتوتر

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الغناء والقص واللصق.. خطوات علاجية للتغلب على الإجهاد والتوتر الغناء والقص واللصق.. خطوات علاجية للتغلب على الإجهاد والتوتر

>كتبت أمنية فايد

بسبب ضغوط العمل يصاب الكثيرين بالإجهاد ،وهو ما يؤثر على مستواهم فى إنجاز مهامهم اليومية فضلا عن الأمراض التى تنتج عنها من ضعف جهاز المناعة وأمراض القلب.

ويقدم الموقع الأمريكى "هيلث" خطوات سهلة يمكنك القيام بها للتخلص من الإجهاد دون التأثير على صحتك، وهى..

1.   الغناء..

عندما تشعر بالتوتر والإجهاد قف، وقم بغناء ما تفضله ،وهو ما يعمل على إبعاد العقل عن التفكير كثيرا ، و يعمل على تقليل الشعور بالإجهاد والتعب، حيث وجدت دراسة أن الغناء يحد من مستويات الكورتيزول "هرمون التوتر" فى الجسم، فالغناء يحضر الذكريات الإيجابية ،هو ما يجعل الجسم يقاوم التعب.

2.   الرسم بالقص واللصق..

ينظن أنها طريقة لتسلية وتعليم الأطفال الكثير من المهارات ولكن الدراسات الحديثة أثبتت فوائدها النفسية للكبار فالفنون جميعا تعمل على استرخاء أعضاء الجسم وتخلصها من التوتر والإجهاد.

3. تمرين شد العضلات..

وهو تمرين يمكن القيام به أثناء تواجدك فى مكتب العمل لتقليل حجم التوتر الذى يحدث بسبب مشكلات العمل، ويتم القيام به عن طريق الجلوس فى وضع مريح ،ثم شد عضلات جسمك بداية من وجهك حتى أصابع قدمك بحيث تشد بها كل عضلات جسمك لمدة 5 ثوان ثم نسترخى، ويتم تكررها 4 مرات.

4. استنشاق رائحة الورد..

أثبت بالدراسات أن رائحة الورد من الروائح المهدئة للأعصاب، فبمجرد استنشاقه يتغير المزاج من خلال تحفيز أجزاء مختلفة من المخ. 


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