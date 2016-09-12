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ضبط هارب محكوم عليه بالإعدام وبحوزته بندقية آلية بالدقهلية

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ضبط هارب محكوم عليه بالإعدام وبحوزته بندقية آلية بالدقهلية ضبط هارب محكوم عليه بالإعدام وبحوزته بندقية آلية بالدقهلية

>الدقهلية شريف الديب

تمكن ضباط مباحث مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، من القبض على محكوم عليه بالإعدام وبحوزته بندقية آلية.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى، مدير مباحث المديرية، بتمكن الرائد حمدى الطنبولى رئيس مباحث مركز المنزلة، من إلقاء القبض على "حسن محمد حسن جمعة" وشهرته حسونة 39 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى الجناية رقم 124082 جنايات المنزلة قتل عمد والمقيدة برقم 1996 لسنة 2013 كلي شمال المنصورة غيابيا بالإعدام شنقا، وبحوزته سلاح ناري بندقية آلية وبخزينتها 10 طلقات من ذات العيار، تم تحرير المحضر رقم 15013-180 جنايات المركز لسنة 2016 وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

 

 

 


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