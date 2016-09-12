بالفيديو - بأول مباراة.. بالوتيلي يحقق مع نيس ما لم يفعله مع ليفربول في 16 لقاء

في ليلة جميلة لماريو بالوتيلي.. قاد المهاجم الإيطالي المشاكس فريقه نيس للفوز على مارسيليا 3-2 يوم الأحد.

وحل مارسيليا ضيفا على نيس ضمن الجولة في المباراة الأولى لبالوتيلي الذي انتقل لنيس قادما من ليفربول.

وسجل بالوتيلي هدف المباراة الأول من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل فلوران توفين لمارسيليا في الدقيقة 14.

في الشوط الثاني سجل بافيتيمبي جوميس هدف الضيوف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

عاد بالوتيلي للواجهة من جديد حين سجل هدف التعادل برأسية في الدقيقة 78، ثم أحرز ويلان سيبريان هدف الفوز لنيس قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق.

شاهد الهدف الأول من هنا

شاهد الهدف الثاني من هنا

يذكر أن بالوتيلي لم يسجل سوى هدف وحيد خلال 16 مباراة لعبها بقميص الفريق.

وحصد المهاجم المشاكس جائزة رجل المباراة.