أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - بأول مباراة.. بالوتيلي يحقق مع نيس ما لم يفعله مع ليفربول في 16 لقاء

Google+ Print
بالفيديو - بأول مباراة.. بالوتيلي يحقق مع نيس ما لم يفعله مع ليفربول في 16 لقاء بالفيديو - بأول مباراة.. بالوتيلي يحقق مع نيس ما لم يفعله مع ليفربول في 16 لقاء

في ليلة جميلة لماريو بالوتيلي.. قاد المهاجم الإيطالي المشاكس فريقه نيس للفوز على مارسيليا 3-2 يوم الأحد.

وحل مارسيليا ضيفا على نيس ضمن الجولة في المباراة الأولى لبالوتيلي الذي انتقل لنيس قادما من ليفربول.

وسجل بالوتيلي هدف المباراة الأول من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل فلوران توفين لمارسيليا في الدقيقة 14.

في الشوط الثاني سجل بافيتيمبي جوميس هدف الضيوف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

عاد بالوتيلي للواجهة من جديد حين سجل هدف التعادل برأسية في الدقيقة 78، ثم أحرز ويلان سيبريان هدف الفوز لنيس قبل نهاية اللقاء بثلاث دقائق.

شاهد الهدف الأول من هنا

شاهد الهدف الثاني من هنا

يذكر أن بالوتيلي لم يسجل سوى هدف وحيد خلال 16 مباراة لعبها بقميص الفريق.

وحصد المهاجم المشاكس جائزة رجل المباراة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو .. محافظ البحيرة تنفعل على بائع فاكهة: "انت هتستعبطني"

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو- نجل العميدة نجوى النجار: احتسب أمي شهيدة عند الله

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو.. الشاعري: وطن بلا جيش كالمرأة المستباحة

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين

بالفيديو والصور- وقفة صامتة بالشموع على سلالم "الصحفيين" تضامنًا مع شهداء الكنيستين