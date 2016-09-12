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بالفيديو - ومن غيرك يا إيكاردي.. إنتر يلدغ بيسكارا في الـ+90

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بالفيديو - ومن غيرك يا إيكاردي.. إنتر يلدغ بيسكارا في الـ+90 بالفيديو - ومن غيرك يا إيكاردي.. إنتر يلدغ بيسكارا في الـ+90

مع ماورو إيكاردي أنت في أمان. قد تتأخر في النتيجة قد يقترب الوقت من النهاية ولكنك في النهاية ستفوز. إنتر يلدغ بيسكارا.

وفاز إنتر على مستضيفه بيسكارا بثنائية مقابل هدف في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

بيسكارا تقدم أولا في الدقيقة 63 عن طريق جان كريستوف باهيباك ولكن إيكاردي عاد بإنتر من بعيد ونجح في قيادة الأفاعي للفوز.

هدف أول لماورو في الدقيقة 78 عدل النتيجة لصالح إنتر.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة كتب إيكاردي الانتصار لإنتر. هدف قاتل في مرمى بيسكارا وإنتر يفوز.

وحقق إنتر انتصاره الأول بعد 3 جوالات ولم يسجل للفريق إلا إيكاردي.

ووصل إيكاردي إلى هدفه رقم 50 بقميص إنتر.

ورفع إنتر رصيده إلى النقطة الرابعة في المركز الـ11 بينما تجمد رصيد بيسكارا عند نفس عدد النقاط ولكن في المركز الثامن بفارق الأهداف.

شاهد الأهداف

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فيديو اليوم السابع

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