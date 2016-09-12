تقرير في الجول - 5 ملامح من تعثر تشيلسي الأول

"عندما تتاح لك فرصة قتل المباراة عليك استغلالها بالشكل الأمثل، اللقاء كان صعبا لكننا نستحق المكسب" هكذا تحدث المدير الفني لفريق تشيلسي أنطونيو كونتي بعد تعادل فريقه أمام سوانزي.

تشيلسي لم يقتل المباراة بحسب تعبير كونتي، 18 تصويبة على مرمى سوانزي كان أغلبها خارج المرمى قبل هدفي أصحاب الأرض في الدقيقة 59 و62 من أصل 28 تصويبة على لوكاش فابيانكسي.

فحصل على نقطة ليتجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي صاحب الـ12 نقطة.

FilGoal.com يستعرض الملامح الفنية في المباراة التي أقيمت على ملعب الحرية في التقرير التالي:

ثبات التشكيل والنظام

لم يقوم كونتي بإجراء أي تغيير في تشكيلته الأساسية منذ بداية الدوري باستثناء مشاركة بيدرو بدلا من ويليان الذي أصيب قبل لقاء واتفورد، وبدأ اليوم بتشكيلته المفضلة.

4-1-2-2-1 بتواجد جون تيري وجاري كاهيل، وإيفانوفيتش يمينا وأزبيلكويتا يسارا.

في وسط الملعب يتواجد كانتي خلف أوسكار "يمينا" وماتيتش "يسارا" ثم ويليان وهازارد مع كوستا في الهجوم.

اللعب بنفس التشكيل للمباراة الرابعة على التوالي جعل لاعبيه أكثر تفاهما، فنجد أن أوسكار يقف على الخط لينطلق ويليان للعمق والعكس أيضا مع تمركز إيفانوفيتش خلفهم للفوز بالكرة الثانية والضغط على الخصم مبكرا.

وفي الجهة اليسرى ينطلق أزبليكويتا خلف هازارد لعمل "أوفرلاب"، كما أظهر تفاهم أكثر بين كوستا –الذي كان يعود للخلف لفتح مساحات- مع أزار.

جبهة أوسكار- ويليان شكلت الخطورة على سوانزي سيتي لذا سحب المدرب فرانسيسكو جويدولين الظهير الأيسر نيل تايلور ودفع باللاعب مودو بارو وغير طريقة اللعب من 3-5-1-1 لـ 4-2-3-1، بلعب كينسجلي في المركز الظهير الأيسر للضغط على تشيلسي وإيقاف انطلاقات الثنائي وهو ما نجح فيه حيث لم ينصع ويليان سوى فرصة وحيدة بعد هذا التغيير.

كانتي

الانتشار في كل أرجاء الملعب بكل ما تحمله الكلمة من معنى هو تعريف مبسط لمجهود اللاعب الفرنسي في كل مباراة.

في لقاء الأحد لمس كانتي الكرة 70 مرة، وأكمل 94% من تمريراته، واستخلص الكرة 5 مرات واعترض الخصم مرتين، لكنه قدم شيئا لم يقدمه من قبل.

كانتي صوب 3 مرات على مرمى سوانزي، ليعادل عدد تصويباته على مرمى الخصوم منذ بداية الدوري.

حيلة قديمة لم تحقق نفس النجاح

ويست هام يتعادل في الدقيقة 77، وفي الدقيقة 80 يجري كونتي أول تغيير في المباراة، بيدرو بدلا من ويليان، بعدها بـ 5 دقايق باتشواي وموسيس بدلا من أزار وأوسكار.

في الدقيقة 89 باتشواي يصنع الفوز لكوستا لينتصر تشيلسي في افتتاحية البريمرليج.

في الجولة الثانية. من الدقيقة 71 وحتى 78 كونتي يجرى تغييراته الثلاثة: موسيس، وباتشواي وسيسك بدلا من بيدرو، وأوسكار وماتيتش.

باتشواي يسجل في الدقيقة 80 ليتعادل تشيلسي مع واتفورد المتقدم منذ الدقيقة 55، وفي الدقيقة 87 يصنع فابريجاس هدف الفوز لكوستا؛ تشيلسي ينتصر.

في مباراة الأحد صار كونتي على نفس النهج لكن الوضع كان مختلفا لأن سوانزي المتقدم بهدفين مقابل هدف ليس واتفورد.

التغيير الأول كان في الدقيقة 76 بنزول فابريجاس بدلا من ماتيتش، وفي الدقيقة التالية موسيس بدلا من ويليان.. تشيلسي تعادل في الدقيقة 81 عن طريق كوستا.

حيلة كونتي نجحت في تعديل النتيجة، لكن الاحتفاظ بباتشواي على الدكة حتى الدقيقة 88 كان قرارا خاطئا خصوصا وأنه لمس الكرة مرتين فقط.

أخطاء قاتلة

هل تعلم أن سوانزي لم يصنع أي فرصة للتسجيل في الشوط الثاني؟ ومع ذلك سجل هدفين في هذا الشوط، سوانزي لم يخلق سوى فرصتين للتسجيل فقط طوال المباراة.

هدف سوانزي الأول جاء من ركلة جزاء تسبب فيها الحارس تيبوا كورتوا بسبب فشله في التعامل مع عرضية بارو وعرقل سيجردسون في منطقة الجزاء، والهدف الثاني جاء من خطأ جاري كاهيل الذي استلم تمريرة تيري بشكل خاطئ.

أخطاء الثنائي كلفت تشيلسي نقاط المباراة كاملة، دون أي خطر يذكر من سوانزي سيتي.

ثبات كوستا

"من بداية المباراة وحتى نهايتها كان يُضرب ويتم ركله الحكم لم يتخذ أي قرار بشأن هذا الأمر" كونتي عن كوستا عقب اللقاء.

6 مخالفات احتسبها الحكم لكوستا خلال اللقاء تؤكد تصريح مدربه عنه، ومع ذلك لم يرد اللاعب المعروف عنه الشغب والاحتكاك مع لاعبي الخصم وكان هدفه قيادة تشيلسي للفوز، صحيح أنه لم ينجح في ذلك، لكنه سجل ثنائية الأولى هذا الموسم ليرتقي لصدارة الهدافين بـ4 أهداف بجوار ميشال أنطونيو وإبراهيموفيتش.