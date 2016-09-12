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بالوتيلي يكشف أسوأ قرار اتخذه في حياته

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بالوتيلي يكشف أسوأ قرار اتخذه في حياته بالوتيلي يكشف أسوأ قرار اتخذه في حياته

ما هو أسوأ قرار أتخذه ماريو بالوتيلي طوال مسيرته في الملاعب؟ سؤال يُجيب عنه المشاكس سوبر ماريو.

في ليلة جميلة لماريو بالوتيلي.. قاد المهاجم الإيطالي المشاكس فريقه نيس للفوز على مارسيليا 3-2 يوم الأحد. (طالع التفاصيل)

وسجل بالوتيلي ثنائية في انتصار فريقه على مارسيليا. ولكن بعيدا عن ذلك ما هو أسوأ قرار لسوبر ماريو.

يكشف بالوتيلي: "انضمامي إلى ليفربول كان القرار الأسوأ في حياتي".

وأوضح خلال تصريحاته مع كانال + "بغض النظر عن جماهير ليفربول في الحقيقة وكذلك مجموعة اللاعبين، ولكنني لم أحب النادي".

وواصل "تدربت مع بريندان رودجرز ومع يورجن كلوب ولكن لم يترك أيا منهما أي انطباعات جيدة علي".

ورحل بالوتيلي في اليوم الأخير من سوق الانتقالات من ليفربول إلى نيس بعدما فسخ النادي الإنجليزي عقد اللاعب ليصبح حرا للانتقال لأي فريق.

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