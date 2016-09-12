تضخم البروستاتا أهم سبب لالتهاب المسالك البولية

تختلف عدوى المسالك البولية من الرجال عن النساء ، فتؤكد الدراسات إن واحدة من كل 5 نساء يصبن به فى مرحلة ما من مراحل حياتها، فى حين أن الشباب من الرجال نادرا ما يصابون بهذا المرض، فهو أكثر شيوعا نسبيا لدى الرجال المسنين ،الذين تزيد أعمارهم عن 50 عما وذلك وفقاً لما نشره موقع Health Line.

هناك بعض العوامل و الظروف التي تزيد من خطر التهاب المسالك البولية لدى الرجال منها:

تضخم البروستاتا

قد لا تكون المثانة قادرة على التفريغ بسبب تضخم البروستاتا، و مع مرور الوقت يتراكم بعض البول فى المثانة ،وتظهر البكتيريا التى تنمو وتؤثرعلى الصحة بشكل عام ،وتسبب التهاب المسالك البولية بشكل خاص.

القسطرة البولية

ووفقاً للدراسات أن القسطرة البولية تعزز فرص الاصابة بالتهاب المسالك البولية.

مشاكل الكلى و المثانة

وجود مشاكل الكلى أو المثانة أيضا يزيد من خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية عند الرجال،فحصى الكلى على سبيل المثال تعرقل التخلص من البول وتعطى للبكتيريا فرصة لتنمو في بركة راكدة من البول .

ضعف الجهاز المناعي

إذا كان الجهاز المناعي ضعيفا بسبب الإيدز والعلاج الكيميائي ، أو لسبب آخر فهذا الأمر يعزز من فرصة تطوير أنواع مختلفة من الالتهابات ، بما فى ذلك التهابات المسالك البولية .