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مقتل مرتكب حادث رقيب شرطة بنها خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

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مقتل مرتكب حادث رقيب شرطة بنها خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن مقتل مرتكب حادث رقيب شرطة بنها خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن

>أ ش أ

أكد مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية نجاح الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن الإسكندرية والقليوبية، فى تحديد هوية مرتكب حادث الرقيب ماهر السيد مصطفى من قوة مركز شرطة بنها، الذى استشهد مؤخرا إثر مشاركته فى حملة أمنية لضبط عناصر إجرامية ضمن تشكيل عصابى للإتجار فى المواد المخدرة.

 

وأوضح مسئول المركز الإعلام الأمنى - فى بيان الليلة - أنه تبين أن مرتكب الحادث هو المدعو السيد السيد على أحمد، حيث كان يتخذ من إحدى المزارع بطريق العقارية دائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية وكرا للاختباء، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية لضبطه وحال اقتراب القوات بمكان اختبائه واستشعار المتهم بهم، بادر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاههم؛ مما دعاهم لتبادل إطلاق النيران معه، وأسفر ذلك عن مقتله، وضبط بحوزته بندقية آلية.

 

وأشار مسئول المركز الإعلام الأمنى إلى أن الأجهزة الأمنية قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية قِبل الواقعة.


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