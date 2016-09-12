مظهر شاهين: الأضحية من البقر والإبل والأغنام وغير ذلك "آراء شاذة"



>قال الشيخ مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، إن الأضحية سنة عن كل من سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال الله تعالى فى سورة الكوثر ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ(1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ(2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾.

وأضاف إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، لـ"اليوم السابع"، أن تعظيم الشعائر من الإسلام، وأن الأضحية لابد أن تكون من البقر أو الإبل أو الأغنام، رافضا الآراء التى تقول أنه من الممكن أن تكون الأضحية من الفراخ أو الديوك، واصفا إياها بالآراء الشاذة غير المعمول بها، حيث حسمت دار الإفتاء هذا الأمر.

ووجه "شاهين" رسالة لأصحاب الفتاوى قائلا: "مش عاوزين فتاوى تحدث بلبلة عند الناس ،منطقيا لو أديت لفقير ورك فرخة، هيفتكر إنك بتستخف بيه ".

وشدد على أهمية توزيع أفضل أنواع اللحوم على الفقراء والمساكين من الأضاحى، لافتا إلى أنه يجوز منح جلد الأضاحى للجزار، كأجرة يده، أو للأوقاف أو للمؤسسات الخيرية لاستخدامها لصالح الفقراء، ويجوز بيعه وبثمنه يتم التصدق على الفقراء والمساكين، مؤكدا أنه غير مستحب منحه كـ"هدية".

وطالب بصلة الأرحام مع الأهل والأقارب، وزيارة الأصدقاء وكبار السن لتخفيف معاناتهم وإدخال السعادة على قلوبهم.