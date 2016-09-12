مدير أمن الإسكندرية لـ"اليوم السابع": نؤمن 26 ساحة صلاة ولن نسمح بأى تجاوز

أكد اللواء عادل التونسى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الاسكندرية، أنه تم الانتهاء من وضع خطة أمنية محكمة لاستقبال عيد الاضحى المبارك، من خلال تكثيف الانتشار الأمنى الفعال فى كافة الشوارع والميادين، وتهدف فى المقام الاول إلى تحقيق التواجد الأمنى بجميع شوارع وميادين المحافظة، لتأمين المواطنين أثناء الاحتفال بالعيد، والعمل على تيسير مظاهر الاحتفال للمواطنين بصورة طبيعية دون السماح بأى ما من شانه تعكير صفو الاحتفالات.

وأشار مدير أمن الإسكندرية، فى أول تصريح صحفى اختص به"اليوم السابع"، إلى أن أولى بنود خطة التأمين العامة تأتى بتأمين ساحات الصلاة ، مضيفا:"لدينا 26 ساحة مخصصة لصلاة العيد، تم الانتهاء من دراسة تلك الأماكن أمنيا للعمل على نشر رجال الشرطة ورجال المباحث فى الشوارع المؤدية اليها بهدف التصدى الى العناصر من الخارجين عن القانون، ومنع أى محاولة من شأنها تعكير احتفالات المواطنين مثل جرائم السرقة والنشل، وهو ما تم التأكيد عليه لجميع الضباط بضرورة اليقظة التامة وضبط كل ما يخل بالأمن العام".