بالفيديو: مغني الراب الأمريكي كيفين جيتس يبكي في مكة المكرمة

أدى مغني الراب الأمريكي كيفين جيتس Kevin Gates مناسك الحج هذا العام، حيث سافر هو وزوجته إلى المشاعر المقدسة في السعودية بعد إعتناقهما الإسلام العام الفائت.

وضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بالعديد من الفيديوهات والصور التي نشرها جيتس في مكة المكرمة وهو يرتدي الزي السعودي العربي ، كان أهمها الفيديو الذي عبر به عن حبه لمدينة مكة المكرمة، بحيث وصف مكة والمدينة وأهلهما بالأجمل في العالم، منوهاً على الحفاوة في المعاملة والكرم.

كما نشر جيتس مقطع فيديو آخر وهو يبكي أثناء تقبيله الحجر الأسود بالمسجد الحرام.

وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحبو المغني كيفين جيتس عن فخرهم وإعتزازهم به، خاصة بعد أن شاهدوا تأثره الواضح في أغلب الفيديويوها التي نشرها وزوجته على صفحاتهما في موقع انستقرام.

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