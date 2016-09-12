د. الطريفي: 38 قناة ووكالة أنباء دولية تغطي مناسك الحج

رحب وزير الثقافة والإعلام الأستاذ عادل الطريفي بضيوف خادم الحرمين الشريفين من الإعلاميين والمثقفين والأدباء من خلال رسالة نشرها على حسابه في "تويتر" جاء في نصها "وزارة الثقافة والإعلام ترحب بضيوف سيدي خادم الحرمين الشريفين من إعلاميين ومثقفين وأدباء لموسم الحج، وأسأل الله أن يتقبل حجهم".

وبين وزير الثقافة والإعلام أن موسم حج 1437هـ يحظى باهتمام إعلامي دولي، معلناً عن تواجد فرق عمل ما يزيد على 38 قناة ووكالة أنباء دولية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأكد الطريفي أن وزارة الثقافة والإعلام تتشرف بتسخير كافة إمكاناتها لتسهيل مهام أكثر من 250 مراسلاً وصحافياً ومصوراً دولياً لتغطية مناسك الحج.

وختم وزير الثقافة والإعلام بقوله "دعواتي بالتوفيق لزملائي الإعلاميين من جميع دول العالم في تغطياتهم لمناسك الحج، وما يهمنا هو نقل الصورة الصحيحة فقط عن ما يشاهدونه".