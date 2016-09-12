«ضيوف الرحمن» يقضون عيد الأضحى بمشعر منى.. والوقوف بعرفات سار بيسر وسهولة

استقرت جموع حجاج بيت الله الحرام ليلة البارحة على صعيد مزدلفة بعد أن نفروا إليها ابتداءً من بعد مغرب أمس قادمين من مشعر عرفات بعد أن قضوا ركن الحج الأكبر وهو الوقوف بعرفات ملبين مكبرين ذاكرين الله كثيرا.

وقد تزينت مدينة منى البيضاء لاستقبال ضيوف الرحمن الذين التأمت جموعهم امس على صعيد عرفات الطاهر، وتوافدت جموع ضيوف بيت الله الحرام مساء أمس الى مشعر مزدلفة، وقضوا ليلتهم وهم يلهجون بالذكر والثناء على رب العالمين، الذين يسر لهم أداء مناسك الحج، وقد قدرت جموعهم بأكثر مليوني حاج، سارت جموعهم بكل يسر وسهولة وراحة وطمأنينة، في مواكب إيمانية اتسمت بالسهولة واليسر.

وزير الحج: الالتزام بمخطط التفويج ساهم في وصول الحجيج إلى مخيماتهم في أوقات قياسية

وسوف تقوم جموع حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم الاثنين بأعمال يوم النحر، ورمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، ثم الاتجاه للمسجد الحرام لأداء الركن الثالث من اركان الحج، وهو طواف الافاضة والسعي لمن لم يسعَ بين الصفا والمروة، وسائر أعمال يوم النحر من حلق وتقصير وذبح للهدي والأضاحي والفدي، ثم يعودون مساء الليلة لقضاء الليلة الأولى من ليالي أيام التشريق تمهيداً لرمي الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس من يوم غد بإذن الله.

ومن جهته، أوضح وزير الحج والعمرة د. محمد صالح بنتن، بان جميع الخطط التي وضعت لتيسير السبيل للحجاج لأداء مناسك حجهم، سارت بكل يسر وسهولة، مبيناً بان خطه نفره الحجاج من مشعر عرفات الى مشعر مزدلفة يوم امس، تمت بكل يسر وسهولة بفضل من الله تعالى، ثم بفضل المشروعات الكبيرة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-.

وقال ان التعاون والتنسيق المشترك بين مؤسسات الطوافة والجهات الحكومية ذات العلاقة ساهم في انجاز هذه الخطط، لالتزام مؤسسات الطوافة وبعثات الحج بمخطط التفويج التي تم اعدادها مسبقا، كما أن نقل الحجاج عن طريق الرحلات الترددية ساهم في وصولهم الى مخيماتهم في أوقات قياسية مقارنة بالمواسم الماضية.

من جهة أخرى، أوضح وزير الصحة د. توفيق الربيعة بأن الحالة الصحية لضيوف الرحمن في أحسن حال، ولم يتم تسجيل أي حالات وبائية أو محجرية، مبيناً بان مستشفيات مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمراكز الصحية المنتشرة في كل أنحاء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تقدم خدماتها الصحية للحجاج، وتم دعمها بالقوى البشرية والإمكانيات المادية لتقديم أفضل الخدمات الصحية لضيوف الرحمن.

الوقوف بعرفات سار بيسر وسهولة

توافد الحجاج على مسجد نمرة (عدسة/ علي إبراهيم)