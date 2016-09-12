أخبار عاجلة

الأخبار - فارس الخالدي لـdmc : مفاوضات جنيف لا يمكن إستبدالها فى حل الأزمة السورية -
الجبلاية تتفق تأجيل حسم اسم المدير الفني لمنتخب مواليد 2001 -
الأهلي يسعى لمواصلة الصحوة أمام زعيم الثغر -
تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة إلى أجل غير مسمى -
الأخبار - وزراء خارجية السبع دول الكبرى يطالبون يوقف الدعم الروسي للحكومة السورية -
وداعًا للسيارات الصغيرة.. الإصدارات الضخمة تسيطر على معرض نيويورك -
آخرها «شيكات بدون رصيد».. 4 أزمات في مشوار «شحتة كاريكا» -
16 جنيهًا منعته من الغناء وهذه رسالته لليبيين.. أبرز تصريحات الشاعري لـ«تعشب شاي» -
الاخبار - البيت الأبيض : أمريكا مستعدة لتوجيه ضربات جديدة في سوريا -
بالصور.. 108 مشروعات في مسابقة "بوابة الابتكار" لشباب الصعيد بالأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الهلال الأحمر يضع خطة دعم لقطار المشاعر بـ ١٩ مركزاً إضافياً

Google+ Print

وضعت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطة دعم لتغطية قطار المشاعر بجميع محطاتهم من خلال دعم المراكز الموجودة في محطات قطار المشاعر أثناء استخدام القطار من قبل الحجاج للتنقل بين المشاعر (منى وعرفات ومزدلفة والجمرات)، حيث تسعى الهيئة جاهدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ومباشرة جميع الحالات التي قد تنتج وتحدث من عملية استخدام قطار المشاعر أثناء الحج بدعم إضافي إذا احتاج الأمر.

وتم وضع خطة دعم للمراكز الموجوة بمحطات القطار من خلال (١٩) مركزاً تدعم بالمراكز الموجودة في محطات القطار في حالات الذروة عند استخدام القطار من يوم عرفات حتى رابع العيد، بوضع جميع الفرق بخطة الدعم في حالة تأهب لدعم محطات القطار، حيث سيتم دعم المحطات بيوم عرفات بأربعة مراكز من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة صباحا من يوم العيد عند الحاجة.

وسيتم دعم محطات القطار يوم العيد بثلاثة مراكز تعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية فجراً، وتشمل خطة الدعم لقطار المشاعر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بتدعيم من (١٢) مركزاً إسعافياً للمحطات تكون متأهبة ومستعدة من الساعة الثانية صباحاً، وحتى الثانية فجراً.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية