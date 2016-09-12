الهلال الأحمر يضع خطة دعم لقطار المشاعر بـ ١٩ مركزاً إضافياً

وضعت هيئة الهلال الأحمر السعودي خطة دعم لتغطية قطار المشاعر بجميع محطاتهم من خلال دعم المراكز الموجودة في محطات قطار المشاعر أثناء استخدام القطار من قبل الحجاج للتنقل بين المشاعر (منى وعرفات ومزدلفة والجمرات)، حيث تسعى الهيئة جاهدة لخدمة حجاج بيت الله الحرام ومباشرة جميع الحالات التي قد تنتج وتحدث من عملية استخدام قطار المشاعر أثناء الحج بدعم إضافي إذا احتاج الأمر.

وتم وضع خطة دعم للمراكز الموجوة بمحطات القطار من خلال (١٩) مركزاً تدعم بالمراكز الموجودة في محطات القطار في حالات الذروة عند استخدام القطار من يوم عرفات حتى رابع العيد، بوضع جميع الفرق بخطة الدعم في حالة تأهب لدعم محطات القطار، حيث سيتم دعم المحطات بيوم عرفات بأربعة مراكز من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثامنة صباحا من يوم العيد عند الحاجة.

وسيتم دعم محطات القطار يوم العيد بثلاثة مراكز تعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية فجراً، وتشمل خطة الدعم لقطار المشاعر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بتدعيم من (١٢) مركزاً إسعافياً للمحطات تكون متأهبة ومستعدة من الساعة الثانية صباحاً، وحتى الثانية فجراً.