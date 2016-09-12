الفالح يقف على انطلاق رحلات قطار المشاعر

وقف الأمين العام لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة العليا الإشرافية لأعمال الحج د. هشام الفالح أمس على انطلاق رحلات قطار المشاعر في نقل حجاج ببت الله الحرام إلى صعيد عرفات، بحضور وكيل وزارة الحج لشؤون الحج د. حسين الشريف وعدد من القيادات الأمنية.

وقال الدكتور هشام الفالح،"نحمد الله على نجاح الخطة التشغيلية لقطار المشاعر في نقل الحِجاج إلى مشعر عرفات، وكانت عملية تفويج الحجاج عبر محطات القطار في مشعر منى بطريقة سلسة وفق الألية المتبعة في خطط إدارة الحشود".

وأضاف الفالح" الجهات الأمنية المشرفة على إدارة الحشود من قوات أمن المنشآت عمدت إلى وضع نقاط فرز في كافة مداخل محطات القطار الأمر الذي أسهم في تنظيم دخول الحجاج إلى مقطورات القطار بشكل تنظيمي أفضل". وكان قطار المشاعر قد بدأ رحلته التشغيلية مساء أمس حيث من المتوقع أن يتم نقل أكثر من 350 ألف حاج خلال موسم حج هذا العام.